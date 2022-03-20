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Путін панічно боїться революції в Москві, - Джонсон

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Лондон, Неділя 20 березня 2022 01:21
Путін панічно боїться революції в Москві, - Джонсон Борис Джонсон (Фото: bbc.com)
Автор: Константин Широкун

Борис Джонсон заявив, що Путін в паніці через можливу революцію в Москві. Зростання невдоволення серед населення викликане зростанням цін і дефіцитом багатьох товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Джонсон переконаний, що президент Росії панічно боїться можливої революції в Москві, тому він намагається так жорстоко погасити полум'я свободи в Україні. Він також попередив, що російський президент не зупиниться на Україні.

Прем'єр-міністр Великобританії також провів пряме порівняння армії РФ з діями нацистів під час Другої світової війни та попередив, що перемога Кремля покладе початок новій ері залякування у всій Східній Європі.

"Тому так важливо, щоб він зазнав невдачі, тому що переміг Путін не зупиниться на Україні, і кінець свободи в Україні означатиме згасання всякої надії на свободу в Грузії, а потім і в Молдові. Далі настане нова ера залякування по всій Європі, від Балтійського до Чорного моря",- зазначив прем'єр-міністр Великобританії.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 24-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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