Путин объявил частичную мобилизацию

"Для защиты родины считаю необходимым поддержать предложение минобороны и генштаба о проведении в России частичной мобилизации", - заявил Путин.

По его словам, указ о частичной мобилизации уже подписан, а мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

"Призову на военную службу подпадают только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - рассказал Путин.

Также российский диктатор заявил, что призванные на военную службу перед отправкой в часть будут обязательно проходить дополнительную военную подготовку.

Опубликован указ о мобилизации

После заявления Путина последовал и его указ о частичной мобилизации. Где, в частности, указано, что контракты о прохождении военной службы будут действовать до окончания периода частичной мобилизации.