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Путин официально назначил нового посла России в США

Фото: Александр Дарчиев (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Диктатор Владимир Путин назначил дипломата Александра Дарчиева послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующий указ появился на сайте Кремля.

"Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне", - сказано в документе.

Известно, что Дарчиев находится на дипломатической службе с 1992 года и уже работал в российском представительстве в Вашингтоне на различных должностях.

С 2014 до 2021 года он работал послом России в Канаде, а затем был директором департамента Северной Атлантики. В период между назначениями в дипведомствах был в составе руководства Департамента Северной Америки МИД РФ.

Ситуация с дипломатами РФ в США

Стоит напомнить, что предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил работу в октябре 2024 года. Он возглавлял российское посольство в США с августа 2017 года.

А вот на встрече в Саудовской Аравии, которая прошла 18 февраля, США и Россия договорились возобновить работу посольств.

"Нам нужно иметь энергичные дипломатические представительства, которые способны нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты", - заявил тогда госсекретарь США Марко Рубио.

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