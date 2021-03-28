Путін пояснив вакцинацію від COVID без камер: не хотів "мавпувати"

Президент Росії Володимир Путін вакцинувався від COVID без присутності представників ЗМІ, оскільки не хотів "мавпувати". На його думку, при бажанні можна сфальсифікувати й публічну вакцинацію.

Про це він заявив в інтерв'ю російському ТБ, передає ТАСС .

"Ми хіба з вами повинні мавпувати, що, обов'язково робити так, як хтось десь робить? Ну, напевно, ні, адже якщо на такому рівні хтось захоче сфальсифікувати щось там, обдурити когось, це ж нескладно зробити. Можна показати цей укол, а насправді вколоти фізрозчин, все, що завгодно, кефір, який-небудь апельсиновий сік", - заявив Путін.

Він також уточнив, що назву препарату, яким його вакцинували, знає тільки його лікар.