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Путін звинуватив Україну в ухваленні законів, що суперечать мінським угодам

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін на брифінгу за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель звинуватив Україну в ухваленні законів, які нібито суперечать мінським угодам щодо врегулювання ситуації на Донбасі. На його думку, Київ нібито відмовився від вирішення конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

За його словами, Меркель багато зробила для того, щоб допомогти у вирішенні конфлікту на Донбасі.

"Ми всі разом шукали можливості повернути мир на Донбас - домогтися цього поки, на жаль, не вдається. Сьогодні з російської та німецької сторони були висловлені серйозна стурбованість зростанням напруженості на лінії зіткнення. Ми обговорювали цю тему і, сподіваюся, обговорення буде продовжено в найближчий час", - зазначив Путін.

Він підкреслив, що обстріли населених пунктів на Донбасі ведуться щодня.

"Не може не турбувати і те, що в Україні було прийнято цілу низку законів і підзаконних актів, за своєю суттю суперечать мінським угодам. Складається враження, що керівництво цієї країни вирішило в принципі відмовитися від мирного вирішення цієї ситуації. І в цьому зв'язку ще раз просимо федерального канцлера з урахуванням майбутнього візиту до Києва і вплинути на українську сторону в плані виконання всіх раніше взятих на себе зобов'язань", - додав Путін.

При цьому він не уточнив, які саме закони він мав на увазі.

Нагадаємо, раніше Путін скаржився Меркель на український закон про корінні народи, в якому статус корінного не закріплюється за росіянами.

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Володимир ПутінДонбасАнгела Меркель