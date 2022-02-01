Путін звинуватив НАТО в обмані щодо нерозширення на схід: "нас кинули"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що НАТО "дало обіцянку" не розширювати Північноатлантичний Альянс на схід. Однак, за словами російського президента, Альянс обдурив Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Путіна з президентом Угорщини Віктором Орбаном.
"Як відомо, нам були дані обіцянки не просувати інфраструктуру НАТО на схід ні на один дюйм. Сьогодні ми бачимо, де знаходиться НАТО - Польща, Румунія, країни Балтії. Сказали одне, зробили інше. Як кажуть у нас в народі, "кинули". Ну просто обдурили", - заявив він.
Нагадаємо, раніше офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати не підуть на поступки Росії за гарантіями безпеки.
Додамо, що раніше МЗС Росії заявило, що вимоги щодо "гарантій безпеки" крім невступу України і Грузії в НАТО мають на увазі виведення військ з Болгарії та Румунії.