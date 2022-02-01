Путін звинуватив НАТО в обмані щодо нерозширення на схід: "нас кинули"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що НАТО "дало обіцянку" не розширювати Північноатлантичний Альянс на схід. Однак, за словами російського президента, Альянс обдурив Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Путіна з президентом Угорщини Віктором Орбаном.

"Як відомо, нам були дані обіцянки не просувати інфраструктуру НАТО на схід ні на один дюйм. Сьогодні ми бачимо, де знаходиться НАТО - Польща, Румунія, країни Балтії. Сказали одне, зробили інше. Як кажуть у нас в народі, "кинули". Ну просто обдурили", - заявив він.