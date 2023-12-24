Путин якобы "сигнализирует" о желании заморозить войну. У Буданова отреагировали

Что предшествовало

Вчера американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор Владимир Путин якобы посылает "сигналы" Западу о желании заморозить войну в Украине и начать переговоры.

По словам двух близких к Кремлю бывших высокопоставленных российских чиновников, а также американских и международных чиновников, Путин предлагает заморозить боевые действия на нынешних линиях. Такие же сигналы Путин уже посылал годом ранее – осенью 2022 года.

"Он действительно готов остановиться на нынешних позициях. Он не желает отступать ни на метр", - сказал один из бывших высокопоставленных российских чиновников, передавая сообщение, которое, по его словам, посылает Кремль.

Что говорят в ГУР

По словам Юсова, в Москве действительно хотят скорейшего завершения войны, несмотря на заявления российской пропаганды. Этого хочет и Украина, но на собственных условиях и в соответствии с международным правом.

"Конечно, они бы хотели как можно скорее закончить вторжение. Другое дело - на каких условиях. С точки зрения украинского интереса и международного права: Россия - это преступник и должна быть наказана. Украина, конечно, заинтересована в том, чтобы закончилась эта геноцидная война, но с восстановлением нашей территориальной целостности и наказанием преступников", – сказал он.

Представитель ГУР также отметил, что подобные публикации в западной прессе нужно мониторить, анализировать, делать выводы и объяснять, какой интерес может за ними стоять. Но в то же время такие материалы демонстрируют, что Запад не забыл Украину.

"Такие материалы даже хорошо, потому что это отрицает то, что мир забыл об Украине. Мы видим сейчас целый ряд посвященных Украине материалов на первых страницах ведущих изданий. Это часто дискуссионные материалы и мы должны занимать нашу проактивную позицию", - добавил Юсов.