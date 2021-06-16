Путін назвав захоплення Криму "адекватним": треба домовитися з США про правила поведінки

Президент Росії Володимир Путін , коментуючи непередбачуваність політики Москви, назвав захоплення українського Криму в 2014 році "адекватною реакцією" на загрози. Він сподівається, що зможе домовитися з США про правила поведінки у вирішенні регіональних конфліктів.

Про це він заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Женеві.

"Якщо ви візьмете ситуацію, пов'язану з Україною і Кримом - від цього всі танцюють, правда? А що стабільного в тому, що (США, - ред.) підтримали державний переворот в Україні, коли колишній президент Янукович погодився з усіма вимогами опозиції. Він готовий був по суті відійти від влади і через три місяці оголосити вибори. Ні, треба було здійснити кривавий переворот, який призвів до відомих наслідків - південний схід і Крим. І ви вважаєте, що ми поводимося непередбачувано?",- зазначив Путін.

На його думку, Росія поводиться абсолютно "адекватно до виникаючих загроз".

"Вважаю, що для того щоб ситуація була дійсно стабільною, нам потрібно домовитися про правила поведінки у всіх тих областях, які ми сьогодні згадували - це і стратегічна стабільність, це і кібербезпека, це вирішення питань, пов'язаних з регіональними конфліктами. Мені здається, що про все це можна домовитися. У всякому разі у мене склалося таке враження за результатами нашої зустрічі з президентом Байденом", - зазначив Путін.