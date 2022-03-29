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Путін назвав умову "вирішення важкої ситуації" у Маріуполі

Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президенти Російської Федерації та Франції Володимир Путін й Емануель Макрон провели телефонні перемовини. Голова Кремля назвав свої умови "вирішення" важкої ситуації в Маріуполі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.

Під час переговорів Путін заявив, що Росія, нібито, надає невідкладну допомогу для забезпечення евакуації цивільних осіб з Маріуполя. Також він відзначив, що для "вирішення" важкої гуманітарної ситуації необхідно, аби українські захисники склали зброю.

"Президент Росії докладно інформував про вживані російські військові заходи щодо надання невідкладної гуманітарної допомоги та забезпечення безпечної евакуації цивільних осіб, у тому числі з Маріуполя. Підкреслено, що для вирішення важкої гуманітарної ситуації в цьому місті українські військовослужбовці повинні припинили опір та скласти зброю", - пише пресслужба Кремля.

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