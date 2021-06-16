Путін знову назвав Майдан "держпереворотом" і згадав Януковича

Президент Росії Володимир Путін назвав Євромайдан в Україні "держпереворотом". Він вважає, що президент-втікач Віктор Янукович нібито був "готовий піти від влади".

Про це Путін заявив на прес-конференція за підсумками саміту з президентом США Джо Байденом.

"А що стабільного (в поведінці США - ред.) в тому, що підтримали державний переворот в Україні?"- сказав Путін у відповідь на питання журналіста Бі-бі-сі про готовність до передбачуваних відносин з США, до яких прагнуть в Білому домі. Путін заявив, що Янукович погодився з вимогами опозиції про проведення президентських виборів і нібито "був готовий, по суті, піти від влади".