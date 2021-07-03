Путін має намір зміцнювати "братські зв'язки" росіян з білорусами і українцями

Російський президент Володимир Путін підписав "Про Стратегію національної безпеки Російської Федерації". У документі ставиться завдання"зміцнення позицій російської мови".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст документа.
У тексті стратегії жодного разу не згадується Україна. Однак одним із завдань стратегії визначено "зміцнення братських зв'язків між російським, білоруським і українським народами".
В указі стверджується, що в даний час "проводяться інформаційні кампанії, спрямовані на формування ворожого образу Росії, обмежується використання російської мови, забороняється діяльність російських засобів масової інформації та використання російських інформаційних ресурсів".
В якості однієї з цілей указом визначено"зміцнення позицій російської мови як мови міжнародного спілкування".
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, на початку 2021 року серед лідерів іноземних держав найгірше українці ставляться до Володимира Путіна. Президенту Росії не довіряють 79,8% громадян, довіряють - 14,4%, баланс становить -65,4%.