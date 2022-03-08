Путін знаходиться в інформаційній бульбашці, він може сам закінчити війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер РФ Володимир Путин знаходиться в інформаційній бульбашці. Український гарант заявив, що Путін може закінчити війну, яку почав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського ABC News .

"Президенту Путіну потрібно розпочати діалоги і перестати жити в інформаційній бульбашці без кисню. Ви не знаєте, наскільки реалістичною є та інформація, яку він отримує", - заявив президент України.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський знову звернувся до українців. Він заявив, що всі зруйновані ворогом міста й села України будуть обов'язково відбудовані після перемоги.

Крім того, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що президент знаходиться в Києві і не збирається покидати країну.

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