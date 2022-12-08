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Путин напомнил, что бьет по инфраструктуре Украины за Крымский мост: "не мы первые начали"

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия наносит массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре якобы из-за мести. Это так называемый "ответ" за подрыв на Крымском мосту.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

"Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но первые удары нанесли те, кто бил по Крымскому мосту", - сказал Путин.

При этом диктатор пожаловался на всем понятную реакцию мирового сообщества, осуждающую российский террор мирных городов Украины.

"Запад не замечает действий Украины против России, но при этом ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума. Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи", - добавил Путин.

Напомним, что взрывы на Крымском мосту произошли 8 октября. Тогда стало известно о повреждении автомобильного и железнодорожного полотна. Сначала движение по мосту полностью прекращали, потом несколько возобновили.

Впрочем, уже через пару дней, 10 октября, российские войска совершили массированный ракетный обстрел всей территории Украины. В частности, по объектам инфраструктуры.

Впоследствии Путин попытался оправдаться за этот массированный террор. Он заявил, что удары по энергетике являются так называемым ответом за "провокации Киева", в частности, имея в виду Крымский мост.

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Служба безопасности УкраиныКрымский мост