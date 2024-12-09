Путин предоставил убежище бежавшему из Сирии Асаду

"Такие решения не могут приниматься без главы государства. Это его решение", - заявил журналистам Песков, не уточнив подробностей.

Российские информационные агентства со ссылкой на неназванный источник в Кремле 8 декабря сообщили, что Асад находится в Москве со своей семьей.

Падение Асада стало серьезным ударом для Ирана и России, которые вмешались в 13-летнюю гражданскую войну в Сирии, чтобы попытаться укрепить его правление.

Уход Асада ликвидировали бастион, через который Иран и Россия дестабилизировали ситуацию Ближнем Востоке. Отец Асада, Хафез аль-Асад, встал на сторону Советского Союза, чтобы попытаться достичь паритета с поддерживаемым США Израилем.

Российские базы

Кремль заявил, что в Сирии царит "крайняя нестабильность", и пока рано говорить о будущем российских баз в этой стране.

"Мы ведем диалог с Анкарой и другими государствами региона, в том числе по сирийским делам. Действительно, у Сирии сейчас будет очень сложный период из-за нестабильности. И, конечно, очень важно поддерживать диалог со всеми странами региона здесь. Мы полны решимости это сделать", - сказал Песков.

Неясно, как "Хайят Тахрир аш-Шам", организация, ранее связанная с "Аль-Каидой", которая возглавляла наступление повстанцев, будет относиться к российским военным объектам в Сирии - авиабазе Хмеймим в провинции Латакия и военно-морскому объекту в Тартусе на побережье.

"Пока об этом говорить преждевременно, - заявил Песков. - Это все предмет обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии".

"Конечно, сейчас делается все необходимое и все возможное для того, чтобы выйти на связь с теми, кто может заниматься безопасностью. И, конечно, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности", - сказал Песков.

Объект в Тартусе является единственным российским центром ремонта и пополнения запасов в Средиземноморье, и Москва использовала Сирию в качестве перевалочного пункта для переброски наемников в Африку и обратно.

"Мы видим ситуацию вокруг Украины, мы видим много противоречивых заявлений по этому поводу, мы видим нарастающий конфликтный потенциал в других регионах, можно сказать, горящий Ближний Восток", - сказал Песков.

Москва поддерживала Сирию с первых дней Холодной войны, признав ее независимость в 1944 году, когда Дамаск стремился сбросить французское колониальное господство. Запад считал Сирию советским сателлитом.