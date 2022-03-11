ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін почав репресії проти улюбленої служби ФСБ, яка "зливала" йому дані про Україну

Новость на русском →
П'ятниця 11 березня 2022 19:55
Путін почав репресії проти улюбленої служби ФСБ, яка "зливала" йому дані про Україну Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Світлана Мащенко

Володимир Путін почав репресії проти своєї улюбленої, "5-ї" служби ФСБ, через два тижні після вторгнення в Україну. Керівництво служби вже відправлено під домашній арешт. Відомо, що саме вона напередодні війни забезпечувала президента РФ даними про політичну ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Meduza.

Що відомо про 5-ту службу

5-та служба (офіційна назва - Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків) курирує зв'язки ФСБ із зарубіжними партнерами, в тому числі з американськими відомствами.

Всередині служби існує Департамент оперативної інформації (ДОЇ), який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ. Таку функцію - зовнішню розвідку - ФСБ отримала з кінця 90-х, якраз коли Путін був її директором.

У 2004 році управління підвищили в статусі, перетворивши в повноцінний департамент - Департамент оперативної інформації. У нього з'явився новий керівник - Сергій Беседа.

Незабаром офіцерів ДОЇ почали помічати в Білорусі, Молдові та Абхазії. Виявилося, що там їх головним завданням було не класичне шпигунство, а підтримка прокремлівських кандидатів на місцевих виборах. Але саме Україна на всьому пострадянському просторі займала особливе місце в пріоритетах ДОЇ.

5-та служба відповідала за надання Володимиру Путіну інформації про політичні події в Україні напередодні вторгнення

І ось через два тижні війни до Путіна нарешті дійшло, що його просто ввели в оману: 5-я служба, боячись розлютити керівника, просто постачала його тим, що він сам хотів почути.

Зараз відомо, генерал Беседа і його заступник поміщені під домашній арешт. Серед причин називають нецільове використання коштів, виділених на операції, а також погану розвідувальну інформацію.

Раніше ми писали, що Шольц обговорив з Путіним війну в Україні.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін
NEWS
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть