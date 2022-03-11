Путін почав репресії проти улюбленої служби ФСБ, яка "зливала" йому дані про Україну

Володимир Путін почав репресії проти своєї улюбленої, "5-ї" служби ФСБ, через два тижні після вторгнення в Україну. Керівництво служби вже відправлено під домашній арешт. Відомо, що саме вона напередодні війни забезпечувала президента РФ даними про політичну ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Meduza .

Що відомо про 5-ту службу

5-та служба (офіційна назва - Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків) курирує зв'язки ФСБ із зарубіжними партнерами, в тому числі з американськими відомствами.

Всередині служби існує Департамент оперативної інформації (ДОЇ), який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ. Таку функцію - зовнішню розвідку - ФСБ отримала з кінця 90-х, якраз коли Путін був її директором.

У 2004 році управління підвищили в статусі, перетворивши в повноцінний департамент - Департамент оперативної інформації. У нього з'явився новий керівник - Сергій Беседа.

Незабаром офіцерів ДОЇ почали помічати в Білорусі, Молдові та Абхазії. Виявилося, що там їх головним завданням було не класичне шпигунство, а підтримка прокремлівських кандидатів на місцевих виборах. Але саме Україна на всьому пострадянському просторі займала особливе місце в пріоритетах ДОЇ.

5-та служба відповідала за надання Володимиру Путіну інформації про політичні події в Україні напередодні вторгнення

І ось через два тижні війни до Путіна нарешті дійшло, що його просто ввели в оману: 5-я служба, боячись розлютити керівника, просто постачала його тим, що він сам хотів почути.

Зараз відомо, генерал Беседа і його заступник поміщені під домашній арешт. Серед причин називають нецільове використання коштів, виділених на операції, а також погану розвідувальну інформацію.