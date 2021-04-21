RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Путін: можна як завгодно ставитися до Януковича, але плани вбивства - це занадто

Автор: РБК-Україна

Плани вбивства вищих посадових осіб в контексті підготовки нібито замаху на президента Білорусі Олександра Лукашенка - це вже занадто. Те ж саме стосується і колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це в посланні до Федеральних зборів заявив президент Росії Володимир Путін.

За його словами, практика санкцій перероджується в щось більш небезпечне.

"Маю на увазі факти прямої спроби організації в Білорусі державного перевороту і вбивства президента цієї країни. При цьому характерно, що навіть такі кричущі дії не знаходять осуду колективного Заходу. Ніхто цього просто нібито і не помічає", - зазначив Путін.

Він підкреслив, що можна як завгодно ставитися до колишнього президента України Віктора Януковича.

"Повторюю, можна як завгодно ставитися до того ж Януковича, якого теж мало не вбили і відсторонили від влади за допомогою збройного перевороту. Можна мати будь-яку точку зору з приводу політики президента Білорусі Олександра Лукашенка. Але практика організація держпереворотів, планів політичних вбивств, в тому числі і вищих посадових осіб, - це вже занадто. Усі межі перейшли вже ", - додав Путін.

Нагадаємо, минулого тижня в Росії затримали двох осіб, які нібито готували замах на Лукашенка. Крім того, за даними білоруської сторони, в країні нібито була спроба військового перевороту і вбивства Лукашенко і членів його сім'ї, в організації якої звинуватили спецслужби США.

У США вже відкинули звинувачення в підготовці замаху на Лукашенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінЯнукович
Читайте також
У Росії є свої інтереси, які ми будемо відстоювати, - Путін
Прогноз погоди