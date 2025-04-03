Путин может отправить часть призывников на войну против Украины, - британская разведка

Как отмечает британская разведка, российские призывники, которых планируют мобилизовать во время нынешнего весеннего призыва, вероятно, будут вынуждены подписывать контракты для отправки на войну в Украину.

Это стало известно из анализа указа российского диктатора Владимира Путина, подписанного в конце марта, о призыве 160 тысяч россиян на срочную службу.

Согласно разведданным, Россия традиционно не отправляет призывников в зону боевых действий, однако в прошлом году, во время боев в Курской области, призывники уже участвовали в боевых операциях. Это вызвало значительное недовольство среди родителей, поскольку их сыновей отправляли в зону боевых действий после четырехмесячной подготовки.

В разведке напомнили, что в России призыв происходит дважды в год - весной и осенью. Предыдущий призывной цикл начался 1 октября 2024 года.

Этот призыв является крупнейшим с 2011 года. Он соответствует объявлению минобороны РФ в декабре 2022 года об увеличении общей численности личного состава вооруженных сил до 1,5 млн человек к концу 2026 года.

"Россия, вероятно, понесла более 900 тысяч потерь, воюя против Украины. Чтобы заменить эти потери на поле боя и поддержать военные усилия, на призывников почти наверняка будут давить, чтобы они подписали постоянные военные контракты, которые дают им право на службу в Украине", - говорится в отчете.