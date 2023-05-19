ua ru
Пт, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин может либо сдаться, либо повторить судьбу Гитлера, - Кислица в ООН

Новина українською →
Пятница 19 мая 2023 02:18
Путин может либо сдаться, либо повторить судьбу Гитлера, - Кислица в ООН Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Антон Малиновский

Российский диктатор Владимир Путин покончит либо сдающимся, либо повторит судьбу Адольфа Гитлера, покончившего жизнь самоубийством.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"У рашистского криминального бункерного дедушки остается два варианта: либо сдаться, либо повторить произошедшее в другом бункере 30 апреля 1945 года", - сказал Кислица.

Также он отметил, что Украина не прекратит свою борьбу, пока "каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей суверенной земли не будет уволен", а Россия не потерпит военного поражения.

Ранее Кислица заявил, что Россия созвала заседание Совбеза ООН для того, чтобы пожаловаться на сбивание своих ракет в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН
NEWS
ВСУ отбили все сегодняшние атаки в Бахмуте, в окрестностях есть продвижение, - Маляр
ВСУ отбили все сегодняшние атаки в Бахмуте, в окрестностях есть продвижение, - Маляр
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса