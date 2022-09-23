"Путин не должен остаться безнаказанным": в Совбезе ООН осудили преступления РФ в Украине

По словам Гутерриша, развязанная Владимиром Путиным война движется "все дальше от любой перспективы мира к бесконечному круговороту ужасов и кровопролития". Угрозы Путина ядерным оружием генсек ООН назвал неприемлемыми.

Кроме того, Антониу Гутерриш заявил, что сообщения, поступающие с оккупированных территорий, "представляют собой "каталог" зверств, в который входят казни, сексуальное насилие, пытки и другие виды бесчеловечного обращения с мирными жителями и военнопленными".

Потерпевшие и их семьи имеют право на судебное разбирательство и возмещение ущерба, отметил Гутерриш. Его позицию поддержали министры иностранных дел государств Евросоюза, а также Мексики, Албании и Ирландии.

Действия российских властей открыто осудили также госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Действия Путина демонстрируют его открытое пренебрежение к самой ООН, и ему "не должно сойти с рук" то, что события в Украине рушат международный порядок, который ООН должна защищать, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Передайте президенту Путину, что он должен прекратить ставить собственные интересы выше интересов всего остального мира, в том числе собственного народа", - заявил Блинкен.

Анналена Бербок в свою очередь обратилась к самой РФ.

"Настоятельно призываю Россию: вы не победите в этой войне, поэтому прекратите ее. Прекратите страдания, прекратите посылать своих граждан на смерть. Прекратите свои фиктивные "референдумы" - такие же незаконные, как и эта война", - заявила она.

Китай выступил за сохранение территориальной целостности стран

Присутствовавшие на заседании министры иностранных дел Индии и Китая, хотя и не осудили Россию открыто, призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров между странами.

Глава МИД КНР Ван И при этом добавил, что переговоры должны проходить "без предварительных условий". Ранее Кремль неоднократно требовал, чтобы перед возобновлением диалога Украина приняла условия, выдвинутые Москвой, что Киев расценивал как ультиматум.

Напомним, на заседании глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил на место главу российской дипломатии Сергея Лаврова за неподобающий выпад в сторону украинского президента Владимира Зеленского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.