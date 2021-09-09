Путін та Лукашенко очолили антирейтинг симпатій українців

До Олександра Лукашенка негативно ставляться 59% опитаних, позитивно - 34%. При цьому, за останній рік ставлення до нього погіршилося з 45 до 34%, а за останні два роки - вдвічі (з 67 до 34%).

Серед ключових світових лідерів найкраще українці ставляться до канцлера Німеччини Ангели Меркель (73% - позитивно, 19% - негативно) та президента США Джозефа Байдена (64% - позитивно, 19% - негативно).

Президента Франції Емануеля Макрона позитивно оцінили 57%, негативно - 19%, не змогли оцінити або не знали такого - 23%. Президента Польщі Анджея Дуди позитивно оцінили 54%, негативно - 10%, не змогли оцінити або не знаю такого - 37%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 2 - 4 вересня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.