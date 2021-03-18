Путін про Крим: загрозу енергодефіциту зняли, питання з водою теж вирішимо

"Нам вдалося зняти загрозу енергодефіциту.. Ми прорвали енергетичну і транспортну блокаду. Впевнений, розберемося і з іншими проблемами, в тому числі і з водою", - заявив він.

Путін зазначив, що комплексний план по водопостачанню республіки розрахований до 2024 року.

"Враховуючи, що проблема має невідкладний характер - домовилися діяти максимально швидко і відразу за різними напрямками"- підкреслив він.

Путін також додав, що влада зробить все для забезпечення стабільності і безпеки в регіоні: буде розвиватися інфраструктура, місцевим підприємствам нададуть підтримку, створять умови для залучення інвестицій.