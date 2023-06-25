RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин не контактировал. РосСМИ узнали, как проходили переговоры между Кремлем и Пригожиным

Фото: руководитель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин во время своего бунта настаивал, чтобы в переговорах участвовали "первые лица". В связи с этим Кремль обратился за помощью к самопровозглашенному главе Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Медуза ".

По словам собеседника издания, российские власти вели переговоры с Пригожиным еще с вечера 23 июня, когда тот объявил о начале своего "марша справедливости".

По данным росСМИ, сперва Кремль надеялся решить ситуацию "более-менее мирным путем", однако договориться с лидером наемников не удалось.

При этом, как утверждают источники "Медузы", близкие к администрации президента РФ, примерно в середине дня 24 июня Пригожин даже якобы начал пытаться сам выйти на связь с Кремлем, более того, даже "пытался дозвониться до Путина, но президент не хотел с ним говорить".

Увидев активные действия Пригожина, Кремль якобы решил не идти на "кровавое столкновение". Российское издание сообщает, что финальными переговорами занималась большая группа чиновников.

По словам собеседника издания, Пригожин настаивал, чтобы в переговорах участвовали "первые лица", а учитывая нежелание российского диктатора Владимира Путина контактировать с основателем ЧВК, у переговорщиков оказалось не так уж и много вариантов поэтому Кремль обратился к Лукашенко.

Напомним, вчера главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что его боевики идут на Москву, чтобы "разобраться с беззаконием". Он раскритиковал военное руководство России, включая диктатора Владимира Путина.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КремльЕвгений ПригожинВойна России против УкраиныПереворот в России