Путин, вероятно, хочет наказать Шойгу за недостижение военных целей Кремля, - ISW

Аналитики Института обращают внимание на встречу 2 мая Путина с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, который в течение 2022 и 2023 годов неоднократно становился на сторону владельца частной военной компании "Группа Вагнера" Евгения Пригожина, пытаясь содействовать увольнениям в Минобороны РФ.

Дюмин заверил Путина в приверженности производству оружия и поддержке ОПК России, в частности, в строительстве новых предприятий. В ISW считают это попыткой завоевать расположение диктатора и предполагают, что Дюмин, возможно, надеется заменить Шойгу на должности главы Минобороны.

В Институте предполагают, что Путин, вероятно, намеренно обнародовал свою встречу с Дюминым после резонансного ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова и перед "инаугурацией президента" 7 мая. Возможная цель – наказать Минобороны за недостижение военных целей Кремля.

Эта встреча вызвала значимый резонанс в российском информационном пространстве. Некоторые российские источники предположили, что Кремль может назначить Дюмина на новую должность, связанную с российским промышленным комплексом.

Также ISW обратил внимание на заявление Шойгу от 1 мая о том, что России необходимо увеличить объем и качество вооружений и военной техники для "поддержания необходимого темпа наступления". Аналитики считают, что это может быть прямой атакой на отдельных российских политических деятелей, чтобы переложить на них ответственность за неудачи на фронте.

Сообщается, что Шойгу имел особенно близкие отношения с Ивановым и что арест Иванова вместе с внезапным возвращением к популярности Дюмина может свидетельствовать о том, что Кремль недоволен работой Шойгу.

Задержание заместителя Шойгу