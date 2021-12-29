Путін хоче спростити отримання громадянства РФ для народжених у СРСР

Таким чином, документом пропонується розширити повноваження президента щодо визначення категорій осіб, які мають право на спрощене набуття російського громадянства.

"Президент Російської Федерації може визначати категорії таких осіб не тільки в гуманітарних, а й у будь-яких інших цілях", - йдеться в законопроекті.

Згідно з документом, скорочується перелік вимог при набутті російського громадянства для більш ніж 20 категорій осіб, з яких:

громадяни колишнього СРСР та їх діти ;

; учасники держпрограми щодо сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, які живуть за кордоном;

особи, близькі родичі яких живуть у Росії та є її громадянами;

особи, чиї родичі по прямій висхідній лінії постійно проживали на території Російської імперії або СРСР (у межах державного кордону сучасної Росії) та інших категоріях претендентів на російське громадянство.

Крім цього, документом пропонується надавати російське громадянство при зміні державного кордону Російської Федерації (оптація).

"Особи, які проживають на території, державну приналежність якої змінено, мають право на вибір громадянства (оптацію) у порядку та терміни, які встановлені федеральним конституційним законом чи міжнародним договором Російської Федерації", - вказано у законопроекті.

Разом з тим до цього "спрощеного" списку не включені інвестори та кваліфіковані фахівці, оскільки відповідні положення чинного закону "не були потрібні на практиці".

Також законопроектом пропонується залишити лише прийом у громадянство у винятковому порядку, а саме для:

ветеранів війни - громадян колишнього СРСР;

осіб, які мають особливі заслуги перед Росією;

осіб, які представляють інтерес для країни через свою професію або кваліфікацію.

"Щодо решти категорій осіб правом прийняття рішень з питань громадянства Російської Федерації наділяються МВС Росії та МЗС Росії", - йдеться у документі.