Путин готовит новое наступление, поскольку Трамп отказывается вооружать Украину, - WSJ

Как отмечает издание, за зиму Россия захватила часть территории на востоке Украины, но ценой больших потерь и без стратегических прорывов.

"Но Путин знает, что Украина исчерпает свой текущий запас американских боеприпасов за несколько недель", - говорится в публикации.

WSJ пишет, что Трамп искренне пытался посредничать в прекращении войны, но президент США выглядит тем хуже, чем дольше Путин говорит о мире, но ведет войну.

Как отмечает издание, неявка Путина на переговоры в Стамбул - последнее доказательство того, что русские несерьезно настроены на прекращение войны, и это неудивительно.

"Путин считает, что Трамп может бросить Украину и облегчить себе задачу продолжать захватывать украинскую территорию", - говорится в материале.

Кремль отправил в Турцию делегацию низкого уровня, похожую на ту, которую он отправил в 2022 году для переговоров, которые не были серьезными, пишет WSJ.

Действенные методы

После инаугурации Трампа Путин запустил 346 ракет и более 13 тысяч настоящих и ложных беспилотников по Украине, согласно подсчетам Института по изучению войны.

"Владимир, ОСТАНОВИСЬ!" - написал Трамп в социальных сетях после того, как в конце прошлого месяца в результате российского удара погибли мирные жители в Киеве. Путин не остановился. В результате атаки на столицу на прошлой неделе погибли мирные жители.

"Лучший путь к миру -усилить давление на Москву. Трамп может начать со вторичных санкций против стран, которые покупают российские энергоносители", - отмечает WSJ.

Бывший главный экономист Министерства финансов США Эрик Ван Ностранд написал на этой неделе, что изъятие четверти российского нефтяного экспорта с рынка сократит нефтяные доходы Кремля на 20%. Мировая добыча нефти достаточно высока, чтобы не сильно поднять цены на газ в США.

"Трамп также может объявить о своей поддержке увеличения военной помощи для Украины. Когда Трамп наконец встретится с Путиным, Украина и Трамп будут вести переговоры с гораздо более сильной позиции. Мир через силу, как кто-то однажды это назвал", - заключает WSJ в редакционной статье.