Путин готов к миру "в надлежащих условиях", - Кушнер

По словам Кушнера, европейские партнеры чаще всего спрашивают американскую сторону, действительно ли Россия и ее лидер стремятся к миру.

Он отметил, что после разговора со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом они пришли к выводу: российская сторона готова к завершению войны, если для этого будут созданы "должные условия".

"Из того, что мы со Стивом услышали от него, можем с уверенностью сказать, что, по нашему мнению, да, при положенных условиях", - подчеркнул Кушнер.

В то же время, по его словам, россияне поднимают такой же вопрос в отношении Украины и европейских стран. Москва также хочет знать, действительно ли они искренне настроены на мир.