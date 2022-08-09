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Путін домагався "фінляндизація" Європи, а отримав "натоїзацію" Фінляндії, - Байден

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Вівторок 09 серпня 2022 22:24
Путін домагався "фінляндизація" Європи, а отримав "натоїзацію" Фінляндії, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни, що входять до НАТО, проявили рішучість перед президентом Росії Володимиром Путіним. Він намагався зламати систему, але домігся протилежних результатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час церемонія підписання протоколом про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

"Путін вважав, що може зламати нас, але ми проявили рішучість. І замість цього він досягає прямо протилежних результатів. Він домагався "фінляндизації" Європи, а замість цього отримав зовсім протилежне - "натоїзацію" Фінляндії. Ці дві країни сповнені рішучості захистити себе і дотримуються принципу - напад на одного є нападом на всіх", - сказав він.

Додамо, що у минулому році, ще до повномастабного нападу на Україну, Путін вимагав гарантій нерозширення НАТО, нерозміщення ударних озброєнь, що можуть загрожувати РФ, і в цілому повернення військової та військово-технічної конфігурації в Європі на позиції 1997 року.

Нагадаємо, Байден підписав ратифікаційні документи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

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Джозеф Байден Сполучені Штати Америки Володимир Путін
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