Путін домагався "фінляндизація" Європи, а отримав "натоїзацію" Фінляндії, - Байден

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час церемонія підписання протоколом про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

"Путін вважав, що може зламати нас, але ми проявили рішучість. І замість цього він досягає прямо протилежних результатів. Він домагався "фінляндизації" Європи, а замість цього отримав зовсім протилежне - "натоїзацію" Фінляндії. Ці дві країни сповнені рішучості захистити себе і дотримуються принципу - напад на одного є нападом на всіх", - сказав він.

Додамо, що у минулому році, ще до повномастабного нападу на Україну, Путін вимагав гарантій нерозширення НАТО, нерозміщення ударних озброєнь, що можуть загрожувати РФ, і в цілому повернення військової та військово-технічної конфігурації в Європі на позиції 1997 року.