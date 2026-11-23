Он отметил, что не выступает против идеи создания единых европейских вооруженных сил. В то же время Рютте добавил, что если такая структура будет создана, она должна заменить национальные армии стран ЕС, чтобы не дублировать функции и обязанности.

"Моя позиция всегда заключалась в том, что если существуют европейские вооруженные силы, то не может быть и национальных вооруженных сил. США имеют единые вооруженные силы. Не существует отдельной армии или флота для штата Нью-Йорк, или для штата Калифорния. Это единственные интегрированные вооруженные силы. Если Европа сможет это реализовать - отлично”, - заявил генсек.

В то же время глава Альянса выразил сомнение, что такой формат удастся реализовать в ближайшее время.

Риски согласования в случае нападения РФ

Объясняя свою позицию, Рютте привел пример вероятного нападения России на европейские страны. По его словам, наличие параллельных структур усложнит координацию и затянет принятие решений на две-три недели.

"Потому что, если Путин нападет, нам сначала понадобится две-три недели, чтобы договориться, кто что будет делать, и к тому времени он, вероятно, уже окажется в Роттердаме, прежде чем мы примем решение", - сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что не советовал бы, чтобы все национальные вооруженные силы сотрудничали в рамках НАТО, а вдобавок к этому еще и создавали большую европейскую структуру.