RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін і Байден обговорять Україну, - МЗС Росії

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили, що президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден обговорять Україну в ході нового контакту. Однак, дата і формат цих переговорів поки невідомі.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Терміни і формат проведення нових переговорів лідерів поки узгоджуються, заявив Лавров.

"В ході чергового контакту між нашими президентами, його час та інші параметри зараз обговорюються, безсумнівно, українська тема так чи інакше виникне", - сказав він.

Міністр при цьому зазначив, що російська сторона не вважає за потрібне створювати нові формати по Україні.

"Є нормандський формат і є найголовніший механізм, який реалізує домовленості, укладені в мінському комплексі заходів і в наступних рішеннях", - заявив він.

Разом з тим, за його словами, в Москві виходять з того, що США "все-таки, може бути, трохи краще розуміють нинішню ситуацію" навколо українського врегулювання.

"Ну а те, що вони можуть вплинути на Київ сильніше, ніж будь-хто інший - напевно, це ні в кого сумнівів не викликає", - сказав Лавров.

Нагадаємо, американська розвідка відкрила плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінДжозеф БайденУкраїна