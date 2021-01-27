Шляхом е-голосування українці зможуть самостійно визначати розвитку держави, - Стріхарський

Закон про всеукраїнський референдум (№ 3612), який парламент ухвалив 26 січня у другому читанні, дозволить громадянам України самостійно визначати напрямок розвитку держави шляхом електронного голосування.

Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Стріхарський у Facebook.

"Поясню простою мовою для виборців: "референдум" - це форма безпосередньої демократії в Україні, спосіб здійснення влади безпосередньо українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень шляхом голосування, тож, тепер українці можуть самостійно визначати напрямок розвитку держави шляхом електронного голосування", - написав нардеп.

Він також зазначив, що всього за час існування України відбулось 2 всеукраїнські референдуми:

Всеукраїнський референдум від 01.12.1991 щодо підтримки Акту проголошення незалежності України від 24.08.1991 року. У референдумі взяло участь близько 32 мільйонів українців, з яких 90% підтримали це питання.

Всеукраїнський референдум від 16.04.2000 щодо зміни системи державного управління. Було 4 питання винесено на референдум:

1) обмеження депутатської недоторканності; (фактично реалізували за ініціативи політичної партії "Слуга народу" через 20 років після референдуму);

2) встановлення додаткових підстав для розпуску президентом України Верховної ради;

3) зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300; (питання в процесі реалізації за ініціативи політичної партії "Слуга народу" через 20 років після референдуму);

1) обмеження депутатської недоторканності; (фактично реалізували за ініціативи політичної партії "Слуга народу" через 20 років після референдуму); 2) встановлення додаткових підстав для розпуску президентом України Верховної ради; 3) зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300; (питання в процесі реалізації за ініціативи політичної партії "Слуга народу" через 20 років після референдуму); 4) формування двопалатного парламенту.

"На всі питання українці відповіли "ТАК", але жодних змін за результатами референдуму не відбулось", - додав Стріхарський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розписало основні моменти цього закону. Референдуми будуть проводиться про зміни до Конституції, території, з питань загальнодержавного значення та скасування закону або його положень. Референдум за ініціативою народу оголошується президентом на вимогу не менш як 3 млн українців.