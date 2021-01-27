Шляхом е-голосування українці зможуть самостійно визначати розвитку держави, - Стріхарський

Закон про всеукраїнський референдум (№ 3612), який парламент ухвалив 26 січня у другому читанні, дозволить громадянам України самостійно визначати напрямок розвитку держави шляхом електронного голосування.
Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Стріхарський у Facebook.
"Поясню простою мовою для виборців: "референдум" - це форма безпосередньої демократії в Україні, спосіб здійснення влади безпосередньо українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень шляхом голосування, тож, тепер українці можуть самостійно визначати напрямок розвитку держави шляхом електронного голосування", - написав нардеп.
Він також зазначив, що всього за час існування України відбулось 2 всеукраїнські референдуми:
"На всі питання українці відповіли "ТАК", але жодних змін за результатами референдуму не відбулось", - додав Стріхарський.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розписало основні моменти цього закону. Референдуми будуть проводиться про зміни до Конституції, території, з питань загальнодержавного значення та скасування закону або його положень. Референдум за ініціативою народу оголошується президентом на вимогу не менш як 3 млн українців.