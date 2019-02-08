Шлях на Брюссель: як Верховна рада закріпила в Конституції курс України на ЄС і НАТО

Верховная рада в четверг, 7 февраля, приняла изменения в Конституцию, официально закрепив в ней курс страны на членство в Евросоюзе и НАТО.

В преамбуле Основного закона появится формулировка о том, что Верховная рада подтверждает "европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны".

К полномочиям ВР, согласно принятым изменениям, теперь относится определение "основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО".

Кроме того, уточняется, что президент является "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО", а Кабинет министров, в свою очередь, исходя из изменений, "обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО".

Вернулись на западный курс

Законопроект с изменениями в Конституцию президент внес в парламент в начале сентября прошлого года, после чего депутаты направили документ для оценки в Конституционный суд. Получив положительное заключение КСУ, парламент еще в ноябре поддержал изменения в Конституцию в первом чтении 311 голосами.

Объясняя цель своей инициативы, Порошенко заявил, что "существует очевидная угроза ревизии европейской и евроатлантической стратегии под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств". Потому, по словам президента, декларация курса Украины на вступление в ЕС и НАТО будет "серьезным и мощным месседжем партнерам Украины по обе стороны Атлантики".

Курс на евроатлантическую интеграцию и сближение с ЕС Украина взяла еще в 2005 году во времена президентства Виктора Ющенко. Власти рассчитывали получить План действий по поводу членства в Альянсе (ПДЧ) на Бухарестском саммите в 2008 году, но ожидания не оправдались. Формально в НАТО тогда аргументировали это тем, что страна пока еще не готова к такому шагу.

Вскоре после прихода к власти Виктора Януковича в июле 2010 года Рада приняла закон "О принципах внутренней и внешней политики", которым Украина окончательно отказалась от вступления в НАТО и декларировала внеблоковый статус. Впрочем, норму о внеблоковости парламент исключил в декабре 2014 года после Революции достоинства, указав, что в числе приоритетов национальных интересов страны "интеграция в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью приобретения членства в Европейском союзе и в НАТО".

Положение о восстановлении курса Украины на приобретение членства в НАТО в украинском законодательстве появилось в июле 2017 года. И после того как в марте 2018 года Североатлантический альянс предоставил Украине статус страны-аспиранта, Рада приняла закон "О национальной безопасности", в котором членство в ЕС и НАТО указывалось как "фундаментальный национальный интерес".

Предвыборный месседж

В конце января этого года, заявляя о намерении повторно баллотироваться в президенты, Петр Порошенко дал понять, что вступление в ЕС и НАТО будет центральным мотивом его избирательной кампании и последующей стратегической задачей в случае его переизбрания на второй срок.

Источники РБК-Украина в штабе Порошенко разъясняют, что это продолжение ранее начатых инициатив президента. "Логика такова: никто не верил, что мы получим безвизовый режим с ЕС, но мы это сделали; никто не верил, что мы получим объединенную автокефальную православную церковь, но мы это сделали; не было армии – мы ее построили. Теперь позиция – Порошенко поведет Украину в ЕС и НАТО", - рассказывал ранее собеседник в штабе главы государства.

Региональные ячейки БПП, а также представители избирательного штаба и пропрезидентских общественных организаций в течение последних двух недель собрали более полутора миллиона подписей в поддержку голосования об изменениях в Конституцию. Впрочем, это было скорее технологическим шагом команды Порошенко для мобилизации электората, чем процедурной необходимостью. Ведь для принятия любых законов, в том числе и при изменении Конституции, подписи населения не требуются.

Как писало издание, в президентской команде рассчитывают на то, что, подняв тему о НАТО и ЕС, им удастся склонить в ряды своих потенциальных избирателей сторонников вступления Украины в Евросоюз и Альянс. Таких, по разным социологическим оценкам, около половины населения.

Полная мобилизация

Учитывая важность вопроса для всей избирательной кампании Порошенко, руководство фракции БПП поставило целью добиться максимальной мобилизации перед голосованием в четверг. Накануне депутатам несколько раз напоминали о важном голосовании в мессенджерах и партийном чате.

"Кто-то несмело поинтересовался, дескать, а как дела с деньгами на субвенцию соцэкономразвития (пару недель назад в БПП возник внутренний скандал, связанный с тем, что не все мажоритарщики от фракции получили положенные на их округа суммы из госбюджета, - ред.), но ответа не было. В итоге, все пришли, небывалая мобилизация", - рассказал изданию один из депутатов от БПП.

Еще с утра трибуну превентивно заблокировали депутаты от коалиции, чтобы не дать сорвать голосование "радикалам" Олега Ляшко, которые требовали принять постановление о снижении тарифов ЖКХ. Коалицианты в ответ обвинили их в попытках сорвать евроинтеграцию. В итоге, по требованию РПЛ и "Батькивщины" был объявлен получасовой перерыв, после чего вопрос о тарифах договорились вынести на рассмотрение депутатской рабочей группы.

Президент приехал в Раду, чтобы лично выступить перед депутатами. В своей пятиминутной речи он несколько раз сказал о важности курса на вступление в Евросоюз и НАТО, призвав депутатов к единству. "Хочу всем напомнить, в 2014 году в феврале агрессия России началась тогда, когда Россия напала на Украину, которая имела внеблоковый статус. И ни от чего это не спасло", - подчеркнул Порошенко.

Голосов хватило с запасом. "За" проголосовали 334 депутата из всех парламентских фракций и групп, кроме "Оппозиционного блока". В ОБ заявили, что подобного рода вопросы необходимо выносить на всеукраинский референдум. "Я считаю, что это не больше чем фальсификация и афера действующей власти", - прокомментировал заместитель главы фракции ОБ Александр Вилкул, добавив, что их политическая сила выступает за внеблоковый статус для страны.

Вчера же на вечернем заседании парламента Верховная рада 243 голосами призвала НАТО предоставить Украине ПДЧ на саммите Альянса в декабре этого года.

Декларация о намерениях

"Мы должны продемонстрировать во всех сферах нашего государства, что мы идем этим путем, - пояснил РБК-Украина суть изменений вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Георгий Логвинский ("Народный фронт"). - Мы должны обязать сами себя, все органы власти, показать международной общественности, что мы делаем на пути к системе стандартов НАТО".

Внесение изменений в Основной закон о членстве в ЕС и НАТО, инициированных президентом, продиктованы двумя факторами - политическим и внешнеполитическим, считает глава юридического комитета ПАСЕ, народный депутат Елена Сотник ("Самопомич"). "Во-первых, вскоре состоятся выборы, идет избирательная кампания президента Порошенко, в которой основной месседж - вступление в Европейский союз и НАТО", - отметила она.

Закрепление конкретного внешнего курса в Конституции страны означает, что все последующие действия политиков во внешнеполитическом векторе должны соответствовать такому курсу, добавила Сотник. "К примеру, придет к власти кто-то другой и начнет вести переговоры о Таможенном союзе. По большому счету, это уже можно ставить под вопрос, потому что это противоречит Конституции. И в таком случае он нарушает Конституцию, нарушает закон", - пояснила она.

Другой вопрос, что для Европейского союза внесение изменений в украинскую Конституцию не имеет никакого значения. "Для ЕС имеет значение одно-единственное - соответствует ли государства Копенгагенским критериям или нет. Если соответствует этим критериям по оценке ЕС, тогда начинается процесс вступления. Вопрос только к Украине: если Украина не будет ничего делать и в ее Конституции просто будет прописано о евро- и североатлантической интеграции, то эта история может продолжаться 100-150 лет", - предполагает Елена Сотник.

Перед голосованием в четверг другие депутаты из оппозиции, поддерживающие евроинтеграцию Украины, критиковали законопроект президента за декларативность. "Если, не дай Бог, в этом парламенте появится полностью промосковское большинство, оно может спокойно наплевать на эти нормы, которые вы сейчас прописываете, потому что эти нормы не имеют никаких запретов. Это как обертка от конфеты, такая хорошенькая обертка, но внутри конфеты нет", - эмоционально заявил "свободовец" Юрий Левченко.

В коалиции такие обвинения отбрасывают. "Если кто-то предложит вступить в соглашение, которое будет запрещать членство в НАТО, или изменения относительно внеблокового статуса – это уже будет идти вопреки Конституции, его не может подписать президент. А если подпишет, то его признает неконституционным Конституционный суд. Если говорить, что это все декларативно, то тогда по такой логике и остальные полномочия парламента, ВР, президента – декларативные", - сказал РБК-Украина секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от БПП Иван Винник.

Без баз, но с перспективой

Из переходных положений Конституции депутаты убрали норму о возможности использовать военные базы в Украине для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами. С одной стороны, речь идет о пребывании Черноморского флота России на территории аннексированного крымского полуострова. С другой – исключение этой нормы подразумевает и запрет на размещение баз стран-членов НАТО в будущем.

Это дало оппозиции повод раскритиковать законопроект. "Некоторые эксперты утверждают, что таким образом президент Порошенко предлагает в завуалированной форме закрепить в Конституции внеблоковый статус Украины и это является геополитическим компромиссом между нашими западными партнерами и страной агрессором РФ", - возмущался депутат от РПЛ Игорь Мосийчук.

В пропрезидентской политической силе с такой формулировкой коллег по парламенту категорически не согласны. Иван Винник подобную трактовку закрепления курса страны в НАТО назвал "полным абсурдом".

Данная поправка о запрете никоим образом не помешает Украине на пути вступления в НАТО, подтверждает Георгий Логвинский из "Народного фронта". "Есть страны-члены НАТО, которые позволяют на своей территории принимать военные базы других стран. А есть члены НАТО, которые не позволяют, при этом военнослужащие НАТО могут находится на их собственных базах. Сейчас, например, в Украину приходят военные корабли США, у нас есть совместные учения. Я в этом проблемы не вижу", - сказал народный депутат.

В посольстве США в Украине приветствовали изменения в украинскую Конституцию. "Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО и надеются однажды приветствовать Украины в Альянсе", - говорится в сообщении посольства.

В ЕС публично также поддержали решение парламента, напомнив Украине о необходимости продолжения реформ для экономической и политической интеграции.

Европейские чиновники обычно крайне осторожно говорят о возможном членстве нашей страны в ЕС. За последнее время наиболее четко этот вопрос комментировала канцлер Германии Ангела Меркель. Еще прошлый летом она заявила, что Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу. Меркель не исключала, что следующими членами ЕС после стран Западных Балкан станут именно Украина и Грузия, но напомнила, что этот вопрос пока не рассматривается.

"Вступление не стоит на повестке дня, мы должны постепенно достигать той стадии, в которой будет обсуждаться вопрос о вступлении. Не могу сказать, что этот процесс будет завершен через пять лет", - заявляла немецкий канцлер.