Пустовий знайшов новий клуб у чемпіонаті Іспанії
Іспанська "Мурсія" оформила підписання центрового збірної України Артема Пустового.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
30-річний українець приєднався до "студентів". Вихованець "Хіміка" уклав із іспанським клубом контракт на рік.
Пустовий перебрався до Ліги Ендеса ще в 2015 році. Він відіграв по три сезони за "Обрадойро" та "Барселону", а минулий чемпіонат провів у складі "Гран-Канарії".
У сезоні 2021/22 Пустовий набирав у середньому 9,1 очок, робив 3,7 підбирання і 0,5 передачі за 18 хвилин на паркеті. Усього українець провів 33 матчі регулярного чемпіонату та плей-офф.
"Мурсія" завершила минулий сезон на 10-й сходинці чемпіонату Іспанії та здобула право на виступи в баскетбольній Лізі чемпіонів. У січні легкий форвард "студентів" Джеймс Вебб ІІІ був визнаний гравцем місяця.
OFICIAL— UCAM Murcia (@UCAMMurcia) July 17, 2022
Artem Pustovyi nuevo jugador del @UCAMMurcia.
¡Bienvenido, Artem!#TiempoDeHéroes pic.twitter.com/AeIwFRa1qR
До слова, молодіжна збірна України програла Чехії на старті чемпіонату Європи-2022.
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