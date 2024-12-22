Пусковой бустер для АКБ автомобиля: действительно ли он помогает

Пусковой бустер, он же пускатель, он же джамп-стартер - это миниатюрная батарея с проводами, которая помогает штатной батарее автомобиля запустить двигатель в том случае, когда последняя села или просто отслужила свое.

Самое важное, что надо понимать об этих бустерах, это то, что в первую очередь они предназначены для помощи штатному аккумулятору. Лишь отдельные, мы бы сказали, исключительные модели бустеров могут завести автомобиль, у которого батарея не подсажена, а посажена "в ноль" - то есть до напряжения менее 9 вольт.

Как пользоваться бустером для АКБ

На первый взгляд все просто: клеммы на проводах бустера надо подключить к клеммам "уставшего" аккумулятора, нажать кнопку активации на самом девайсе и направляться в салон включать стартер. Если несколько важных факторов совпадут, двигатель оживет, и скорее всего с первой попытки. К сожалению, есть немало препятствий к успеху.

Большинство бустеров неэффективно работают в промороженном состоянии, а значит, перед использованием девайс лучше держать в тепле;

Лишь некоторые модели бустеров могут запускать дизельные двигатели с предварительной паузой на разогрев свечей накаливания;

Количество попыток старта с бустером ограничено. Даже самые лучшие модели дают водителю не более 3 - 5 попыток запуска. После чего устройству требуется либо отдых, либо подзарядка от электросети. Длительность каждой прокрутки часто также ограничена.

Эти пускатели часто не соответствуют заявленным характеристикам да и вообще реальным требованиям к таким приборам. Теоретически, чем больше двигатель, тем мощнее пускатель нужен, но четкой системы определения параметров старт-джамперов нет, поэтому при покупке можно наткнуться как на непригодный, так и на эффективный девайс.

Дизелю, даже если он имеет небольшой рабочий объем, нужен бустер с большим пусковым током, чем для бензинового подобного литража. И вообще, чем больше двигатель, тем мощнее бустер нужен.

Вкратце

Аккумуляторный бустер надлежащего качества стоит немалых денег, цена соразмерна со стоимостью нового аккумулятора - однако нельзя противопоставлять их между собой. Да, с одной стороны новая АКБ будет заводить ваш автомобиль без проблем в течение нескольких лет и при любой температуре. Но ведь и свежая батарея может неожиданно подвести из-за того, что однажды недодержала заряд и осталась частично разряженной. И в таком случае, в качестве страховки, бустер и может понадобиться каждому водителю. Тем более, если в семье несколько машин автомобилей и вероятность неудачного утреннего старта увеличивается.