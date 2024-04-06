Пуски ракет и дронов, пожар в Харькове и "прилеты" в Запорожье: подробности ночной атаки

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал Командующего Воздушных Сил Николая Олещука, Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram-канал полиции Харьковской области, Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, Telegram-канал секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КОВА), Telegram-канал мэра Макарова Вадима Токаря, Telegram-канал "Суспільне Хмельницкий", Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

Атака россиян по Украине

В ночь на 6 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали 32 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск, Курск - РФ.

Также российские войска атаковали Украину шестью ракетами разных типов:

тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области;

двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации из Саратовской области;

одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.

Харьковская область

В Харькове ночью во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские войска попали рядом с жилой застройкой в Шевченковском районе.

"В результате удара оккупантов погиб один гражданский мужчина. Данные устанавливаются. По меньшей мере семь человек получили ранения", - написал Синегубов.

Начальник главного управления национальной полиции Харькова Владимир Тимошко сообщил, что россияне ударили по городу ракетами С-300.

"Ночью рашисты ударили по Харькову ракетами С-300. По спящему городу. После полуночи по жилому кварталу в Шевченковском районе российские изверги выпустили две ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300", - сообщили в полиции.

Вскоре областной центр россияне атаковали дронами. В городе были взрывы, работала ПВО.

t.me/mvs_ukraine

Утром мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об увеличении количества пострадавших и погибших.

"В результате ночного удара по Шевченковскому району по состоянию на сегодняшнее утро имеем шесть погибших и 10 раненых", - заявил Терехов.

Также Олег Синегубов написал уточненные данные.

"Самому младшему пострадавшему 23 года, парень получил взрывную травму и осколочные ранения. В среднем состоянии также 25-летняя и 71-летняя женщины, шесть мужчин от 35 до 85 лет. Другие пострадавшие - с легкими ранениями", - написал глава Харьковской ОВА.

Обновлено в 9:10

Как сообщил Синегубов, количество пострадавших в результате атаки выросло. Ранения получили 11 человек.

Запорожская область

Во время воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне атаковали областной центр ракетами.

"Вторые сутки враг массированно атакует Запорожье. Утром россияне направили на город ракеты. Повреждены промышленные предприятия. Предварительно обошлось без пострадавших", - сообщил Федоров.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил об повреждениях жилых домов, медучреждений и образовательных заведений.

"После утренней атаки врага в городе зафиксировано повреждение учебных и медицинских заведений, а также жилых домов (преимущественно это - выбитые окна). Никто из людей на этот раз не пострадал", - написал секретарь.

Фото: последствия атаки россиян по Запорожью (t.me/kurtievofficial/18457)

Киевская область

Российские войска атаковали Киевскую область дронами. Сообщается о работе системы ПВО.

"Зафиксировано движение вражеских беспилотников! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - отметили в КОВА.

В поселке Макаров под Киевом обломками повреждены помещения одного из частных предприятий. По данным ОВА, там вспыхнул пожар, его уже ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

Херсонская область

Силы обороны Украины сообщили, что в Херсонской области уничтожены семь "Шахедов". Но было попадание в агропромышленное предприятие, произошел пожар.

Огонь уже ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

Хмельницкая область

Взрывы также слышали жители Хмельницкой области. Воздушные Силы сообщали о беспилотнике в направлении региона.

Работа Воздушных Сил

Как сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, сбито две крылатые ракеты, "Калибр" и 28 дронов.

"В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 ударных беспилотников Shahed-131/136", - говорится в сообщении.