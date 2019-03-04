Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 25 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Прикордонники повідомили про зниження потоку через КПВВ

За минулу добу, 3 березня, контрольні пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 25 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що потік на КПВВ залишається динамічним, але характеризується деяким зниженням. За минулу добу пункти пропуску перетнули 25,4 тис. осіб і 3,8 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 5990 осіб і 860 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 5345 осіб і 995 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 4990 осіб 1205 і транспортних засобів;

"Гнутове" - 2705 осіб і 745 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 6425 осіб.

З ранку на КПВВ в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/40; "Мар'їнка" - 50/40; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 20/25.

Відзначимо, з 1 березня КПВВ на Донбасі перейшли на весняний графік.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що з початку виборчої кампанії кількість перетинів контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) жителями окупованих територій зросла в шість разів.