Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 38 тис. осіб

Пасажиропоток залишився на рівні попередніх діб

За минувшие сутки, 16 февраля, пункты пропуска на Донбассе пересекли 38,4 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В общем вчера через КПВВ последовало 38,4 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств.

Сообщается, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по зимнему графику работы и работают в штатном режиме.

Общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным на уровне предыдущих суток. В частности, сегодня утром на въезд и выезд в КПВВ находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50, "Марьинка" - 60/70, "Новотроицкое" - 40/45, "Гнутово" - 25/25.

Напомним, 15 февраля пункты пропуска на Донбассе пересекли 42 тыс. лиц. Тогда в контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 30/60; "Новотроицкое" - 30/85; "Гнутово" - 25/40.

Добавим, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 16 февраля российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного вооружения, один военный погиб, один ранен.