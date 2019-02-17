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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 38 тис. осіб

Новини » Суспільство    17.02.2019 - 10:44
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 38 тис. осіб
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Пасажиропоток залишився на рівні попередніх діб

За минулу добу, 16 лютого, пункти пропуску на Донбасі перетнули 38,4 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Загалом вчора через КПВВ було 38,4 тисячі осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів.

Повідомляється, що всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування відкрилися за зимовим графіком роботи працюють у штатному режимі.

Загальний пасажиро-транспортний потік залишався динамічним на рівні попередніх діб. Зокрема, сьогодні вранці на в'їзд і виїзд в КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/50, "Маріїнка" - 60/70, "Новотроїцьке" - 40/45, "Гнутово" - 25/25.

Нагадаємо, 15 лютого пункти пропуску на Донбасі перетнули 42 тис. осіб. Тоді в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/60; "Маріїнка" - 30/60; "Новотроїцьке" - 30/85; "Гнутово" - 25/40.

Додамо, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 16 лютого російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, в тому числі з застосуванням забороненого озброєння, один військовий загинув, один поранений.

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