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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 39 тис. осіб

Новини » Суспільство    14.02.2019 - 09:56
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 39 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі КПВВ на Донбасі сьогодні відкрилися за графіком

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 39 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що сьогодні всі пункти пропуску на лінії розмежування відкрилися за зимовим графіком і працюють у штатному режимі. Вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/55; "Мар'їнка" - 80/70; "Новотроїцьке" - 150/80; "Гнутове - 40/30.

У той же час за минулу добу відзначається зниження потоку. Вчора КПВВ перетнули 38,8 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 9225 осіб і 1040 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 8335 осіб і 1380 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7390 осіб і 1335 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4270 осіб і 925 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9630 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в ході бойових дій 13 лютого поранення отримав один український військовий.

Раніше в прес-центрі ООС заявили, що проросійські бойовики обстріляли житловий будинок в селищі Зайцеве на Горлівському напрямку.

 

Наступне засідання ТКГ відбудеться 27 лютого
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