Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 39 тис. осіб

Всі КПВВ на Донбасі сьогодні відкрилися за графіком
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 39 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що сьогодні всі пункти пропуску на лінії розмежування відкрилися за зимовим графіком і працюють у штатному режимі. Вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/55; "Мар'їнка" - 80/70; "Новотроїцьке" - 150/80; "Гнутове - 40/30.
У той же час за минулу добу відзначається зниження потоку. Вчора КПВВ перетнули 38,8 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в ході бойових дій 13 лютого поранення отримав один український військовий.
Раніше в прес-центрі ООС заявили, що проросійські бойовики обстріляли житловий будинок в селищі Зайцеве на Горлівському напрямку.