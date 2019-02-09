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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 38 тис. осіб

Новини » Суспільство    09.02.2019 - 09:29
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 38 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування працюють у штатному режимі

За минулу добу, 8 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули 37,9 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

На сьогоднішній ранок в КПВВ знаходиться така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/50; "Мар’їнка" – 40/60; "Новотроїцьке" – 30/60; "Гнутове" – 25/25.

Загалом за минулу добу пасажиро-транспотний потік залишався на рівні до попереднього дня. В загальній кількості через КПВВ прослідувало 37,9 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" – 8400 осіб та 880 транспортних засобів;
  • "Мар’їнка" – 8255 осіб та 1290 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" – 7350 осіб та 1280 транспортних засобів;
  • "Гнутове" – 4105 осіб та 925 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" – 9810 осіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Червоний Хрест доставив 7 вантажівок гумдопомоги на Донбас. Для жителів Донецької та Луганської областей направлено 96,7 тонн гуманітарної допомоги, а саме – продуктові і гігієнічні набори, оргтехніку, товари медичного призначення, лікарські препарати та медичне обладнання.

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