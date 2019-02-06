Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 35 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі пункти пропуску працюють у штатному режимі

За минулу добу, 5 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули майже 35 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що за минулу добу відзначається збільшення потоку. Зокрема, КПВВ перетнули 34,5 тисячі осіб і 4,1 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7510 осіб і 865 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 7160 осіб і 1155 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6870 осіб і 1280 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3665 осіб і 825 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9705 осіб.

Сьогодні всі пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування відкрилися за графіком зимового періоду і працюють у штатному режимі. Вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 40/55; "Мар'їнка" - 40/30; "Новотроїцьке" - 45/50; "Гнутове" - 40/50.

Нагадаємо, вчора на під'їзді до пункту пропуску "Мар'їнка" в результаті ДТП загинули шість осіб.

Зазначимо, на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" поліцейські затримали колишнього працівника виправної колонії "ДНР".