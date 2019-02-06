Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 35 тис. осіб

Всі пункти пропуску працюють у штатному режимі
За минулу добу, 5 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули майже 35 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що за минулу добу відзначається збільшення потоку. Зокрема, КПВВ перетнули 34,5 тисячі осіб і 4,1 тисячі транспортних засобів:
Сьогодні всі пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування відкрилися за графіком зимового періоду і працюють у штатному режимі. Вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 40/55; "Мар'їнка" - 40/30; "Новотроїцьке" - 45/50; "Гнутове" - 40/50.
Нагадаємо, вчора на під'їзді до пункту пропуску "Мар'їнка" в результаті ДТП загинули шість осіб.
Зазначимо, на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" поліцейські затримали колишнього працівника виправної колонії "ДНР".