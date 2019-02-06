ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 35 тис. осіб

Новини » Суспільство    06.02.2019 - 09:31
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 35 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі пункти пропуску працюють у штатному режимі

За минулу добу, 5 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули майже 35 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що за минулу добу відзначається збільшення потоку. Зокрема, КПВВ перетнули 34,5 тисячі осіб і 4,1 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 7510 осіб і 865 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 7160 осіб і 1155 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 6870 осіб і 1280 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3665 осіб і 825 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9705 осіб.

Сьогодні всі пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування відкрилися за графіком зимового періоду і працюють у штатному режимі. Вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 40/55; "Мар'їнка" - 40/30; "Новотроїцьке" - 45/50; "Гнутове" - 40/50.

Нагадаємо, вчора на під'їзді до пункту пропуску "Мар'їнка" в результаті ДТП загинули шість осіб.

Зазначимо, на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" поліцейські затримали колишнього працівника виправної колонії "ДНР".

 

На Донбасі за добу поранено 11 бойовиків, - розвідка
Новини України ДонбаспограничникиКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся