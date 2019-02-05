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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 30 тис. осіб

Новини » Суспільство    05.02.2019 - 08:52
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 30 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

На Донбасі трохи зріс потік через пункти пропуску

За минулу добу, 4 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули понад 30 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вчора відзначалася тенденція до зростання потоку. Зокрема, КПВВ перетнули 30,4 тисячі осіб і 3,7 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 6620 осіб і 800 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 5995 осіб і 1085 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 5610 осіб і 1100 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 2990 осіб та 705 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9230 осіб.

Вранці на КПВВ в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 40/40; "Мар'їнка" - 100/50; "Новотроїцьке" - 30/50; "Гнутове" - 25/20.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що в окупованих районах Донбасу посилили пропускний режим, щоб не допустити відтоку чоловіків.

Зазначимо, за минулу добу на Донбасі загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

 

Бойовики за добу 4 рази обстріляли українських військових
Новини України ДонбаспограничникиКПВВ
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