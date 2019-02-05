Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 30 тис. осіб

На Донбасі трохи зріс потік через пункти пропуску
За минулу добу, 4 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули понад 30 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що вчора відзначалася тенденція до зростання потоку. Зокрема, КПВВ перетнули 30,4 тисячі осіб і 3,7 тисячі транспортних засобів:
Вранці на КПВВ в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 40/40; "Мар'їнка" - 100/50; "Новотроїцьке" - 30/50; "Гнутове" - 25/20.
Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що в окупованих районах Донбасу посилили пропускний режим, щоб не допустити відтоку чоловіків.
Зазначимо, за минулу добу на Донбасі загинув один український військовий, ще один отримав поранення.