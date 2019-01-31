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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 09:41
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбасі сьогодні відкрилися згідно графіку

За минулу добу, 30 січня, контрольні пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 36 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вранці КПВВ на лінії розмежування відкрилися за зимовим графіком і працюють у штатному режимі. Потік через пункти пропуску залишається на рівні попередньої доби - КПВВ перетнули 36500 осіб і 4200 транспортних засобів:

  • "Майорське" - 8570 осіб і 960 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 7410 осіб і 1220 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 6800 осіб і 1150 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3500 осіб та 800 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 10260 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/65; "Мар'їнка" - 50/40; "Новотроїцьке" - 50/50; "Гнутове" - 30/30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики не пропустили патруль моніторингової місії ОБСЄ до окупованої Горлівки. Українська сторона СЦКК заявила про неприпустимість таких дій відносно незалежних спостерігачів.

 

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