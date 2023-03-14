Пункт пропуска "Вилок" на границе с Венгрией будет закрыт завтра: что известно
В среду, 15 марта с 02:00 часов на таможенном посту "Вилок" на границе с Венгрией. Причина тому - проведение регламентных работ по замене серверного оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
"В этой связи временно будет приостановлено таможенное оформление и пропуск граждан, соответственно и транспортных средств через границу", - говорится в сообщении.
По данным ГТСУ, ориентировочная продолжительность работ - 4 часа.
"Просим учесть информацию при планировании заграничных поездок в указанном направлении и выбирать другие ближайшие таможенные посты на украино-венгерском участке границы", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось, с 10 часов утра 8 марта был временно приостановлен пропуск людей и транспортных средств через украинско-венгерскую границу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.