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Пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией временно не работает: названная причина

Фото: пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией временно не работает (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В связи с отключением электроснабжения во вторник, 15 августа, временно не будет работать международный пункт пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород" на словацко-украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В словацком пункте пропуска "Вишне-Немецкое" (смежный украинском пункте пропуска "Ужгород") приостановлено оформление лиц и транспортных средств в связи с отключением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Для пересечения границы в ГПСУ рекомендуют выбрать пункты пропуска "Малый Березный", "Малые Селменцы" и "Чоп (Страж)".

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Граница с Украиной