Пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией временно не работает: названная причина

В связи с отключением электроснабжения во вторник, 15 августа, временно не будет работать международный пункт пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород" на словацко-украинской границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"В словацком пункте пропуска "Вишне-Немецкое" (смежный украинском пункте пропуска "Ужгород") приостановлено оформление лиц и транспортных средств в связи с отключением электроснабжения", - говорится в сообщении.
Для пересечения границы в ГПСУ рекомендуют выбрать пункты пропуска "Малый Березный", "Малые Селменцы" и "Чоп (Страж)".
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