ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ПУМБ став найкращим у номінації «Корпоративний банк» за версією рейтингу «Банки 2022 року»

Новость на русском →
Понеділок 21 лютого 2022 10:00

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) увійшов до рейтингу «Банки 2022 року», організованованого «Фінансовим клубом» та видавництвом «Юридична практика», отримавши відзнаки у чотирьох номінаціях. Окрім перемоги у номінації «Корпоративний банк», ПУМБ було також відзначено у номінаціях, «Прибутковий банк», «Розрахунковий банк для бізнесу» та «Ощадний банк для населення».

Так, за розміром прибутку у 2021 році ПУМБ було нагороджено у категорії «Прибутковий банк», а за абсолютним приростом гривневих депозитів фізичних осіб у номінації «Ощадний банк для населення».

Найбільше відзнак банк отримав у двох корпоративних номінаціях: ПУМБ увійшов до списку переможців «Корпоративний банк» та «Розрахунковий банк для бізнесу».

За словами Заступника голови правління ПУМБ з корпоративного бізнесу Магдича Сергія, кількість бізнес-клієнтів, що обирають ПУМБ своїм фінансовим партнером зростає щороку: «Ми багато уваги приділяємо тому, аби наші продукти і сервіси цілком відповідали запитам МСБ та великого бізнесу. Пишаємось тим, що всі наші зусилля, спрямовані на легкість ведення бізнесу із ПУМБ, отримали визнання на банківському ринку з боку наших клієнтів та партнерів».

ПУМБ став найкращим у номінації «Корпоративний банк» за версією рейтингу «Банки 2022 року»

Для визначення лідерів ринку та переможців у розрахунках використовувалися дані звітності банків, яку публікує Національний банк, станом на 1 січня 2021 року і на 1 січня 2022 року. Ключовими показниками стали динаміка активів, депозитного та кредитного портфелів фізичних та юридичних осіб, а також прибуток банків.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Під обстрілом окупантів. Як пройшли вихідні на Донбасі: що потрібно знати
Під обстрілом окупантів. Як пройшли вихідні на Донбасі: що потрібно знати
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць