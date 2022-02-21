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ПУМБ допомогає розвитку талановитої ІТ-молоді України

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Понеділок 21 лютого 2022 10:01
ПУМБ допомогає розвитку талановитої ІТ-молоді України

15 лютого, на території інноваційного парку UNIT.City, відбувся 5-годинний айдіатон в рамках програми для розвитку стартапів з AI/ML рішеннями Challenger AI. Партнерами Сhallenger AI Ideathon 2 стали Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) та ІТ-компанія SoftServe.

Андрій Бегунов, директор департаменту ІТ банка ПУМБ: «ПУМБ трансформується, ми активно впроваджуємо Agile в банку, розвиваємо креативність та інноваційність. Тож, радо підтримали івент, мета якого – розвиток ІТ-культури молоді України».

Під час івенту 40 учасників у складі 8 команд на реальних задачах від ПУМБ та SoftServe працювали над нвпровадженням AI/ML рішень для покращення обслуговування клієнтів та підвищенням ефективності банку та компаній у рітейл-сфері.

ПУМБ допомогає розвитку талановитої ІТ-молоді України

Рішення учасників з боку ПУМБ оцінювали експерти Сергій Караулов, директор департаменту управління цінністю клієнтів та Дмитро Бровчук, директор департаменту даних та аналітики. Кейс від банку презентував Віталій Шаблієнко, начальник управління з мікробізнесу.

Дмитро Бровчук впевнений, що ідеї молоді можна реалізувати та отримати цінність для бізнесу: «ПУМБ вже декілька років активно використовує AI/ML рішення у різних напрямках банківської сфери та бачить, що майбутнє банківської сфери нерозривно зв’язано з використанням ML та залученням молодих та талановитих спеціалістів. У минулому році ПУМБ запустив Академію аналітики, а цьогоріч – співпрацюємо із акселератором Сhallenger AI. Підтримка івенту, що розвиває технологічні навички та підприємницький талант ІТ-молоді – цікавий та корисний досвід для банку».

За результатами айдіатону, команди “Human in the bank” и “Utrigg” отримали сертифікати на менторські години з експертами ПУМБ, менторські години від компанії SoftServe отримали команди “Utrigg” та “Happy Routing”. Квиток до преакселераційної програми Challenger AI отримали команди “Utrigg” та “Happy Routing”.

«У фокусі програми стартапи, які вже використовують або планують застосувати AI/ML-технології. Ми вдячні нашим Unicorn-партнерам, провідним українським компаніям, за їх внесок у міжнародну програму Challenger AI, розвиток AI/ML технологій та української стартап-екосистеми», - прокоментував Юрій-Володимир Блавт, співзасновник Challenger accelerator.

ПУМБ допомогає розвитку талановитої ІТ-молоді України

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