ПУМБ нагородив переможця спеціальної номінації премії «HR-Бренд 2021» компанію GlobalLogic

В рамках конкурсу проєктів «Премія HR-Бренд 2021», ПУМБ створив спеціальну номінацію «Технології на майбутнє, люди назавжди», яка поєднує два надзвичайно важливі фактори для кожної компанії: технологічність та людяність. Також, банк виступив генеральним партнером найвпливовішої професійної події року в сфері HR. До складу журі конкурсу ввійшла HRD ПУМБу Тетяна Костюченко.

Мета створення спеціальної номінації для HR-середовища: привернути увагу великих і малих компаній до головного активу бізнесу і сенсу всього – людей. Останні роки стали викликом для всіх бізнесів, що винаймають працівників. Саме тому організації, які проявляють турботу, різносторонню підтримку і дбають про ресурсне наповнення працівників, — мають перспективу сталого розвитку та зростання.

«ПУМБ — організація, де працівники виділяють турботу про людей як характеристику №1 бренду роботодавця. Людиноцентричність – в ДНК організації як в напрямку роботи з клієнтами, так і в напрямку роботи з працівниками», — каже Тетяна Костюченко. «Премія HR-бренд Україна» проходить одинадцятий рік поспіль. Вчора, 21 жовтня, під час кейс-конференції відбулося нагородження переможців. Цього річ до складу експертного журі премії увійшла заступниця Голови Правління з роботи з персоналом ПУМБ — Тетяна Костюченко. А ПУМБ став генеральним партнером премії у 2021 році.

До уваги журі було представлено найбільш успішні проєкти з управління персоналом. Кейси оцінювалися з погляду актуальності, сучасності та результативності. Змагалися понад шістдесят актуальних HR-проєктів від компаній з різних сфер, які були реалізовані упродовж року. «Для нас було важливо знайти однодумців, котрі, розвиваючи технології, водночас не меншу увагу приділяють турботі про добробут співробітників. Саме тому, серед великої кількості достойних кейсів, ми відзначили проєкт компанії GlobalLogic, в якому показано як в умовах віддаленої роботи можна згуртувати команду та проявити турботу про кожного окремого працівника. Це дуже відповідає цінностям ПУМБ, а також може послужити прикладом для інших компаній на ринку», — зауважила Тетяна Костюченко.

Критерії оцінювання, за якими Тетяна Костюченко обирала переможця в номінації від ПУМБ — фокус на працівників, системна турбота компанії про співробітників, ефективність для бізнесу, приклад для наслідування та актуальність.

Лариса Онипко, директорка Премії HR-бренд, зазначила: «Цього року Премія HR-бренд унікальна – і не тільки завдяки кращим компаніям-учасницям. Банк ПУМБ, який минулого року був номінантом Премії, зараз став її генеральним партнером. Символічно, що торік проєкт ПУМБу був орієнтований на працівників, які можуть драйвити та впливати на зміни. А сьогодні банк драйвить ринок праці разом із нами. Ми пишаємося плідною співпрацею і разом з топ командою та експертами ПУМБу — бачимо свою місію у підтримці ідей та рішень, що орієнтовані на людей».

Банк ПУМБ став партнером проекту “Премія HR-бренд 2021”, щоб долучитися і до розвитку HR-сфери в Україні та пропагувати турботу про людей в українських компаніях. Адже успішний бізнес своїм успіхом завжди завдячує своїм працівникам.