Пудрик заявив про спроби контрабандистів дискредитувати його та митницю

Заступник керівника Одеської митниці Денис Пудрик заявив про спроби контрабандистів дискредитувати його. Наступним кроком може стати спроба порушення кримінального провадження проти нього.

Про це Пудрик написав на своїй сторінці у Facebook.

"Останнім часом спостерігаю за недолугими спробами дискредитації мене як митника й заступника керівника Одеської митниці та Держмитслужби як органу, на який державою покладено функції із забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України. Мета - дуже проста, перетворити митницю на кишеньковий орган в руках контрабандистів, аби без проблем обслуговувати свої нехитрі схеми", - написав Пудрик.

Задля цього, за його словами, "зацікавлені особи" навіть запустили потужну інформаційну кампанію, в якій задіяли чимало механізмів для маніпуляції суспільною думкою.

Він також стверджує, що за ним та його родиною незаконно слідкують, шлють погрози та "вітання".

"Крім того, з усіх сил шукають способи організувати порушення кримінального провадження проти мене, щоб зробити чергову "сенсацію" (як з квартирою моєї дружини з неймовірною площею у 56 кв.м), однак ніяк не можуть вигадати привід", - додає заступник керівника Одеської митниці.

Водночас він повідомив, що це далеко не перша і точно не остання з подібних кампаній.

"Гнітить лише той факт, що ці "ділки" вирішили використати у своїй брудній кампанії ще й мою сім'ю. Це вже повна відсутність моралі та тотальна деградації... Але хто б і яким чином не намагався чинити опір працівникам Держмитслужби, які б бридкі методи для цього не йшли в дію, знайте - у вас нічого не вийде", - констатує Пудрик.

Нагадаємо, у 2020 році Одеською митницею було забезпечено перерахування до держбюджету майже 41,5 млрд грн. Попри пандемію, цей показник перевищив митні надходження 2019 року на 2,5 млрд грн або на понад 36 млн дол. США.

Найрезонанснішими випадками виявлення одеськими митниками контрабанди торік стали - спроби незаконного ввезення 750 кг каптагону (психостимуляторів), вартість його на "чорному" ринку складає 840 млн грн (листопад 2020 р.); спроби незаконного ввезення 112 кг кокаїну в порту "Південний", вартість наркотику на "чорному" ринку складає майже 500 млн грн (вересень 2020 р.); спроба ввезення в Одеський порт 16 тонн цигарок на 20 млн грн (листопад 2020 р.).

18 грудня також повідомлялось, що Одеська митниця спільно з управлінням власної безпеки Держмитслужби виявили незадекларовані мобільні аксесуари на суму понад 10 млн грн.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Денис Пудрик стверджував, що його призначення на Одеську митницю не підійшло групі одеських контрабандистів, які намагалися раніше усунути його з посади.