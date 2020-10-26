Пудрик заявив, що залишається на Одеській митниці на посаді заступника

Відсторонений від посади виконуючого обов’язки керівника Одеської митниці Денис Пудрик залишається на митниці на посаді заступника керівника.

Про це Пудрик заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Звільнили - це дуже гучно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність. На наступний день ще по шістьом вийшов аналогічний наказ, але написали чомусь тільки про мене", - заявив він.

В цілому ж, за його словами, рішення здивувало, особливо враховуючи показники роботи Одеської митниці.

"Серпневий показник адміністрованих митних надходжень склав 3,7 млрд грн, перевищивши на 1,1 млрд грн надходження серпня минулого року. Цей показник став найбільшим місячним показником та відсотком виконання у 2020 році. У вересні нами теж було забезпечено виконання планового показника на понад 3,8 млрд грн митних платежів. Сумарно за ІІІ квартал поточного року ми перевищили надходження попереднього кварталу на 2,5 млрд грн", - наголосив Пудрик.

Крім того, він додає, що у жовтні за попередніми прогнозами при збереженні існуючої динаміки до держбюджету теж має бути перераховано 3,7-3,8 млрд грн, що відповідає надходженням жовтня минулого року. Надходження цих місяців на Одеській митниці є найбільшими за 2019-2020 роки.

За його словами, співробітники Координаційно-моніторингової митниці усі ці два місяці слідкували за діяльністю ввіреного йому підрозділу, в тому числі за митною вартістю, і жодних питань не виникало.

"Численні селекторні наради, моніторинг, контроль та перевірки нічого не виявили. Таке прискіпливе ставлення до Одеської митниці з боку центрального апарату мені досі не зрозуміле", - резюмував митник.

Нагадаємо, 21 жовтня Державна митна служба звільнила виконуючого обов'язки начальника Одеської митниці Дениса Пудрика, який обіймав посаду рівно два місяці.

22 жовтня Кабінет міністр змінив й виконуючого обов'язки голови Державної митної служби. Замість Андрія Павловського виконувати обов'язки керівника Держмитниці тепер буде Євген Єнтіс. Це вже четвертий керівник митниці за рік.

Пудрик у березні 2020 року отримав рішення суду про поновлення на посаді. З 2019 року до березня 2020 року був в.о. проректора Національної академії фіскальної служби.