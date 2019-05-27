Пучдемона обрали депутатом Європарламенту

Колишній глава Каталонії (Іспанія) Карлес Пучдемон, який переховується від іспанського правосуддя в Бельгії, був обраний депутатом Європарламенту в результаті голосування в неділю, 26 травня. Про це свідчать попередні підсумки виборів після опрацювання 96% бюлетенів, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пучдемон - під номером один у списку каталонської коаліції "Вільні для Європи" (Lliures per Europa), яка за результатами голосування отримує два місця з 54, які належать Іспанії в Європарламенті.

Крім Пучдемона, у Європарламент від цієї коаліції проходить колишній член женералітета Тоні Комін, що також переховується від іспанського правосуддя в Бельгії.

Також стає депутатом ЄП екс-заступник Пучдемона Оріол Жункерас, який перебуває в попередньому ув'язненні в іспанській в'язниці,

Жункерасу висунуто обвинувачення в організації повстання у зв'язку з проведенням незаконного референдуму про незалежність Каталонії 1 жовтня 2017 року і подальшим проголошенням незалежності регіональним парламентом. Прокуратура вимагає для нього 25 років тюремного ув'язнення.

Жункерас очолює список коаліції "Зараз Республіки", яка отримує три місця в Європарламенті.

Водночас, найбільше голосів на виборах до Європарламенту набрала Іспанська соціалістична робоча партія 33%, правоцентристська Народна партія - 20,1%, ліберальна "Громадяни" - 12,2%, ліві популісти з партії "Подемос" ("Ми можемо") - 10,1% і крайня права партія "Голос" - 6%.

Нагадаємо, наприкінці квітня Центральна виборча комісія Іспанії виключила зі списків на виборах до Європарламентк колишнього голову каталонської адміністрації Карлеса Пучдемона і каталонського екс-міністра охорони здоров'я Тоні Коміна, але пізніше суд дозволив їм взяти участь у виборах в ЄП.